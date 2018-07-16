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Полин Пармантье - Александра Дулгеру

WTA Бухарест - 16 июля 2018

Это Теннис, и это BRD Bucharest Open! Следите за матчем Полин Пармантье – Александра Дулгеру на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 16 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Полин Пармантье и Александра Дулгеру, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.