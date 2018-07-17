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Анастасия Севастова - Далила Якупович

WTA Бухарест - 17 июля 2018

Это Теннис, и это BRD Bucharest Open! Следите за матчем Анастасия Севастова – Далила Якупович на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 17 июля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Анастасия Севастова и Далила Якупович, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.