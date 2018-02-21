21.02.18 - Europe Tennis Center
А. РодионоваАрина Родионова
Не ранее
13:00
Ч. ШуайЧжэн Шуай
WTA Будапешт • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Арина Родионова - Чжэн Шуай
WTA Будапешт - 21 февраля 2018

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Арина Родионова – Чжэн Шуай на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 21 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Арина Родионова и Чжэн Шуай, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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