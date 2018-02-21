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Михаэла Бузарнеску - Элисон Ван Эйтванк

WTA Будапешт - 21 февраля 2018

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Михаэла Бузарнеску – Элисон Ван Эйтванк на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 21 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Михаэла Бузарнеску и Элисон Ван Эйтванк, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.