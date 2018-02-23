Онлайн

Мона Бартель - Исалин Бонавентюр

WTA Будапешт - 23 февраля 2018

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Мона Бартель – Исалин Бонавентюр на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 23 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Мона Бартель и Исалин Бонавентюр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.