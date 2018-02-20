Онлайн

Георгина Гарсия Перес - Александра Крунич

WTA Будапешт - 20 февраля 2018

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Георгина Гарсия Перес – Александра Крунич на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 20 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Георгина Гарсия Перес и Александра Крунич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.