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Исалин Бонавентюр - Донна Векич

WTA Будапешт - 22 февраля 2018

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Исалин Бонавентюр – Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 22 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Исалин Бонавентюр и Донна Векич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.