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Сабина Лисицки - Виктория Кужмова

WTA Будапешт - 21 февраля 2018

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Сабина Лисицки – Виктория Кужмова на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 21 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Сабина Лисицки и Виктория Кужмова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.