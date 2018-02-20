20.02.18 - Europe Tennis Center
В. КужмоваВиктория Кужмова
Не ранее
12:00
С. КирстяСорана Кирстя
WTA Будапешт • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Виктория Кужмова - Сорана Кирстя
WTA Будапешт - 20 февраля 2018

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Виктория Кужмова – Сорана Кирстя на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 20 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Виктория Кужмова и Сорана Кирстя, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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