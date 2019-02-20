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Маркета Вондроушова - Георгина Гарсия Перес

WTA Будапешт - 20 февраля 2019

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Маркета Вондроушова – Георгина Гарсия Перес на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 20 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Маркета Вондроушова и Георгина Гарсия Перес, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.