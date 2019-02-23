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Элисон Ван Эйтванк - Екатерина Александрова

WTA Будапешт - 23 февраля 2019

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Элисон Ван Эйтванк – Екатерина Александрова на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Элисон Ван Эйтванк и Екатерина Александрова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.