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Анастасия Потапова - Маркета Вондроушова
WTA Будапешт - 23 февраля 2019
Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Анастасия Потапова – Маркета Вондроушова на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Потапова и Маркета Вондроушова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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