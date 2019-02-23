23.02.19 - Center
А. ПотаповаАнастасия Потапова
Не ранее
19:00
М. ВондроушоваМаркета Вондроушова
WTA Будапешт • Полуфинал
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анастасия Потапова - Маркета Вондроушова
WTA Будапешт - 23 февраля 2019

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Анастасия Потапова – Маркета Вондроушова на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 23 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Анастасия Потапова и Маркета Вондроушова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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