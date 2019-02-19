19.02.19 - Court 1
Т. СмитковаТереза Смиткова
Не ранее
13:00
И. БонавентюрИсалин Бонавентюр
WTA Будапешт • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
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Онлайн
Тереза Смиткова - Исалин Бонавентюр
WTA Будапешт - 19 февраля 2019

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Тереза Смиткова – Исалин Бонавентюр на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 19 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Тереза Смиткова и Исалин Бонавентюр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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