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Тереза Смиткова - Исалин Бонавентюр

WTA Будапешт - 19 февраля 2019

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Тереза Смиткова – Исалин Бонавентюр на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 19 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Тереза Смиткова и Исалин Бонавентюр, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.