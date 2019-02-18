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Тамара Корпач - Александра Крунич

WTA Будапешт - 18 февраля 2019

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Тамара Корпач – Александра Крунич на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 18 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Тамара Корпач и Александра Крунич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.