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Сорана Кирстя - Александра Крунич

WTA Будапешт - 20 февраля 2019

Это Теннис, и это Hungarian Ladies Open! Следите за матчем Сорана Кирстя – Александра Крунич на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 20 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Сорана Кирстя и Александра Крунич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.