Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева стала победительницей турнира категории WTA 250 в венгерском Будапеште. В финале она обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 6:4, 6:0. Матч продлился всего 1 час 10 минут.

Путинцева была хуже на подаче – у соперниц 1:1 по эйсам, но Юлия допустила три двойные ошибки при одной у Калининой. При этом украинская теннисистка подавала первым мячом с точностью 81%, в то время как Путинцева попадала в квадрат с дебютной попытки в 75,9% случаев.

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Но спортсменка, представляющая Казахстан, выиграла 70,7% очков с первой подачи, а Ангелина – только 38,2%. Также Путинцева реализовала пять из восьми брейк-поинтов, Калинина взяла единственный решающий мяч на чужой подаче.

Юлия Путинцева выиграла второй трофей в карьере. В мае 2019 года она также на грунте победила словенку Тамару Зиданшек в решающем матче турнира WTA 250 в Нюрнберге. Путинцева дважды уступала в финалах – в Санкт-Петербурге-2017 Кристине Младеновича и в Гуанчжоу-2018 китаянке Ван Цян.

По пути в финал Будапешта 24-летняя Ангелина Калинина обыграла вторую и третью сеяных – американок Бернарду Перу и Даниэль Коллинс.

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