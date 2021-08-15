Итальянская теннисистка Камила Джорджи в финальном матче «Премьера» в Монреале обыграла чешку Каролину Плишкову.
Счет по сетам – 6:3, 7:5. Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты, за это время Джорджи сделала 7 эйсов, 6 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта.
  • Джорджи идет на 71-м месте мирового рейтинга, Плишкова – шестая ракетка мира.
  • В полуфинале итальянка одолела Джессику Пегулу, Плишкова обыграла Арину Соболенко.
  • Джорджи взяла крупнейший титул – оба предыдущих были на уровне WTA 250.
  • В финале «Мастерса» в Торонто Даниил Медведев сыграет с Рейлли Опелкой.
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