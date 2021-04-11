Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир WTA 500 в Чарльстоне. В финале девушка в двух сетах одолела представительницу Черногории Данку Ковинич.

Счет по сетам – 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час и 36 минут, за это время Кудерметова сделала 6 эйсов, допустила 2 ошибки на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 11.

Вероника Кудерметова впервые выиграла титул WTA.

Она войдет в топ-30 мирового рейтинга и станет первой ракеткой России – теннисистка займет 29-ю строчку и сместит оттуда Юлию Путинцеву.

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