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Беатрис Хаддад Майя - Лара Арруабаррена

WTA Чарльстон - 3 апреля 2018

Это Теннис, и это Чарльстон! Следите за матчем Беатрис Хаддад Майя – Лара Арруабаррена на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 3 апреля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Беатрис Хаддад Майя и Лара Арруабаррена, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.