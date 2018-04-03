03.04.18 - Family Circle Tennis Center
Б. Хаддад МайяБеатрис Хаддад Майя
Не ранее
18:00
Л. АрруабарренаЛара Арруабаррена
WTA Чарльстон • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Беатрис Хаддад Майя - Лара Арруабаррена
WTA Чарльстон - 3 апреля 2018

Это Теннис, и это Чарльстон! Следите за матчем Беатрис Хаддад Майя – Лара Арруабаррена на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 3 апреля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Беатрис Хаддад Майя и Лара Арруабаррена, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Теннис у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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