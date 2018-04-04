twitter

Дарья Касаткина дожала Кристину Макхэйл и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Касаткина дожала Макхэйл и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне
Eurosport

40 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Чтобы обыграть американку россиянке понадобилось более двух часов.

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в матче второго круга турнира в Чарльстоне американку Кристину Макхэйл со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 16 минут. Касаткина подала на эйс больше соперницы (2 против 1), сделала столько же двойных ошибок (по 6), и, главное, выиграла больше брейк-пойнтов (7 против 5).

  • В третьем круге Дарья сыграет с победительницей пары Ирина Бегу – Клэр Лю.
  • Касаткина – действующая победительница турнира в Чарльстоне.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - Ронни заставит тебя визжать и хлестать себя по щекам. Ты будешь в экстазе от максимума этого гения

07:34
Популярные видео
Ниландер и Мэттьюз набрали по 3 очка и порвали «Баффало»
 405 просмотров17 ч
Мощная шайба Дадонова – одна из причин победы «Флориды» над «Каролиной»
 765 просмотров17 ч
А еще вам может понравиться