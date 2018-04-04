Дарья Касаткина дожала Кристину Макхэйл и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в матче второго круга турнира в Чарльстоне американку Кристину Макхэйл со счетом 6:3, 3:6, 6:2.

Матч продолжался 2 часа и 16 минут. Касаткина подала на эйс больше соперницы (2 против 1), сделала столько же двойных ошибок (по 6), и, главное, выиграла больше брейк-пойнтов (7 против 5).

В третьем круге Дарья сыграет с победительницей пары Ирина Бегу – Клэр Лю.

Касаткина – действующая победительница турнира в Чарльстоне.

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