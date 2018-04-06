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Дарья Касаткина проиграла Юлии Гёргес и не защитила титул в Чарльстоне
Повторить успех не получилось.
Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале турнира в Чарльстоне немке Юлии Гёргес со счетом 6:4, 6:3.
Матч продолжался 1 час и 17 минут. Гёргес была намного агрессивнее на подаче (9 эйсов против одного), не ошибалась про ее исполнении (0 двойных ошибок против 3) и реализовала 3 брейк-пойнта против одного у Дарьи.
- В 2017 году Касаткина выиграла турнир в Чарльстоне.
- Дарья в марте 2018 года стала первой ракеткой России.
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