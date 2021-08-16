Японская теннисистка Наоми Осака заплакала во время пресс-конференции, посвященной открытию «Премьера» в Цинциннати. Спортсменке предстоит провести первый матч во втором круге против Се Шувэй или Кори Гауфф.

«Почему вы не любите общаться с прессой несмотря на то, что многое получаете от ее внимания?», – спросил один из журналистов. Вопрос заставил японку расплакалаться и покинуть пресс-конференцию. Спустя некоторое время вторая ракетка мира вернулась и продолжила общаться с медиа.

Токио-2020 Осака вылетела в 3-м круге домашней Олимпиады 27/07/2021 В 05:06

«Сама тема не была ужасной, но агрессивный тон незнакомого человека после того, как Наоми уже говорила в предыдущем ответе о том, что ей бывает трудно на пресс-конференциях, и вот потом все пошло наперекосяк», – описал случившееся журналист Бен Ротенберг в твиттере

Осака – вторая богатейшая теннисистка в мире. По информации Sportico, ее доход за последний год составил 55,2 млн долларов.

Наоми по два раза выиграла оба хардовых «Шлема», а на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне не проходила дальше третьего раунда. На ОИ-2020 японка выбыла в третьем круге.

Токио-2020 Осака зажгла олимпийский огонь и открыла Игры в Токио 23/07/2021 В 15:06