Украинская теннисистка Даяна Ястремская повздорила с с Кэти Макнелли в матче первого круга турнира в Цинциннати.

Зрители на трибунах всю игру яростно поддерживали 19-летнюю американку, которая родилась в Цинциннати. Это явно разозлило Ястремскую: после матчбола украинка обратилась к трибунам и жестом призвала их пошуметь еще больше.

Когда теннисистки направились к скамейкам, Даяна решила не пожимать руку Макнелли и прошла мимо сетки, даже не посмотрев в ее сторону. Однако в итоге вернулась, и соперницы все же пожали друг другу руки. После рукопожатия Макнелли отвернулась и произнесла «fucking bitch» – «###### [гребаная] сучка».

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Даяна Ястремская обыграла Кэти Макнелли в первом круге турнира в Цинциннати со счетом 7:6, 7:6.

В первом сете украинская теннисистка отыгралась с 2:4, а во втором – с 2:5.

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