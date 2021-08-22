Австралийская теннисистка Эшли Барти в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Джил Тайхманн в финале «Премьера» в Цинциннати.

Счет по партиям – 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 11 минут, за это время Барти сделала 8 эйсов, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Тайхманн подала 2 эйса, допустила 3 ошибки на подаче и выиграла 1 брейк-пойнт.

На пути к финалу Барти обыграла Хитер Уотсон, Викторию Азаренко, Барбору Крейчикову и Анжелику Кербер. Всех – в двух сетах.

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