Австралийская теннисистка Эшли Барти в двух сетах обыграла представительницу Швейцарии Джил Тайхманн в финале «Премьера» в Цинциннати.
Счет по партиям – 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час и 11 минут, за это время Барти сделала 8 эйсов, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Тайхманн подала 2 эйса, допустила 3 ошибки на подаче и выиграла 1 брейк-пойнт.
- На пути к финалу Барти обыграла Хитер Уотсон, Викторию Азаренко, Барбору Крейчикову и Анжелику Кербер. Всех – в двух сетах.
- На Олимпийских играх автралийка вылетела в первом круге от Сары Соррибес Тормо.
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