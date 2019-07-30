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Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Цинциннати
Очередное возвращение Марии на корт.
Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире WTA в Цинциннати.
Официальный сайт турнира сообщает, что 32-летняя спортсменка получила уайлд-кард. Также этого удостоилась американка Винус Уильямс.
- Турнир стартует 12 августа и продлится до 18 числа.
- На Уимблдоне Шарапова и Уильямс-старшая вылетели в первом круге, проиграв соответственно француженке Полин Пармантье и 15-летней американке Кори Гауфф.
- Действующая победительница турнира в Цинциннати – Кики Бертенс.
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