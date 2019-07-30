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Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Цинциннати

Шарапова получила уайлд-кард на турнир в Цинциннати
Eurosport

1 час назад

Очередное возвращение Марии на корт.

Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире WTA в Цинциннати.

Официальный сайт турнира сообщает, что 32-летняя спортсменка получила уайлд-кард. Также этого удостоилась американка Винус Уильямс.

  • Турнир стартует 12 августа и продлится до 18 числа.
  • На Уимблдоне Шарапова и Уильямс-старшая вылетели в первом круге, проиграв соответственно француженке Полин Пармантье и 15-летней американке Кори Гауфф.
  • Действующая победительница турнира в Цинциннати – Кики Бертенс.

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