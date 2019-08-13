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Шарапова прошла первый круг в Цинциннати и сыграет с Барти

Шарапова прошла первый круг в Цинциннати и сыграет с Барти
Eurosport

13 мин. назад

Нас ждет интересный поединок.

Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риске во встрече первого круга турнира в Цинциннати – 6:3, 7:6 (7:4).

Игра продолжалась 1 час 56 минут и стала четвертой в очном противостоянии соперниц на турнирах WTA. Во всех встречах побеждала Шарапова.

  • В следующем круге Мария, получившая уайлд-кард, сыграет с первой сеяной – австралийкой Эшли Барти. Матч состоится 14 августа.
  • Шарапова выигрывала турнир в Цинциннати в 2011 году.

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