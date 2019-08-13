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Шарапова прошла первый круг в Цинциннати и сыграет с Барти
Нас ждет интересный поединок.
Российская теннисистка Мария Шарапова обыграла американку Элисон Риске во встрече первого круга турнира в Цинциннати – 6:3, 7:6 (7:4).
Игра продолжалась 1 час 56 минут и стала четвертой в очном противостоянии соперниц на турнирах WTA. Во всех встречах побеждала Шарапова.
- В следующем круге Мария, получившая уайлд-кард, сыграет с первой сеяной – австралийкой Эшли Барти. Матч состоится 14 августа.
- Шарапова выигрывала турнир в Цинциннати в 2011 году.
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