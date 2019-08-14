Мария Шарапова покинула турнир в Цинциннати, уступив второй ракетке планеты Эшли Барти в матче второго круга – 4:6, 1:6.

За полтора часа игры россиянка четыре раза подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. В первом сете Мария вела 3:2 с брейком, но упустила преимущество и не удержалась в партии. Второй сет уверенно взяла представительница Австралии.

Это поражение стало для Шараповой шестым в последних десяти матчах.

На этой неделе Мария располагается на границе топ-100 (97-я) и, вероятно, покинет сотню по итогам турнира.

В третьем круге Барти сыграет с победительницей матча между Игой Швёнтек и Анетт Контавейт.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android