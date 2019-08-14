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Шарапова снова проиграла – на этот раз Барти
Мария Юрьевна никак не нащупает свою игру.
Мария Шарапова покинула турнир в Цинциннати, уступив второй ракетке планеты Эшли Барти в матче второго круга – 4:6, 1:6.
За полтора часа игры россиянка четыре раза подала навылет и допустила шесть двойных ошибок. В первом сете Мария вела 3:2 с брейком, но упустила преимущество и не удержалась в партии. Второй сет уверенно взяла представительница Австралии.
- Это поражение стало для Шараповой шестым в последних десяти матчах.
- На этой неделе Мария располагается на границе топ-100 (97-я) и, вероятно, покинет сотню по итогам турнира.
- В третьем круге Барти сыграет с победительницей матча между Игой Швёнтек и Анетт Контавейт.
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