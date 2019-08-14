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Циципас – об игре Медведева: «Он заставляет тебя ошибиться, и это сильно раздражает»

Циципас – об игре Медведева: «Он заставляет тебя ошибиться, и это сильно раздражает»
Eurosport

1 час назадОбновлено 13 мин. назад

Грек отвесил россиянину серьезный комплимент.

Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил игру первой ракетки России Даниила Медведева.

«У него очень странная манера игры – небрежная, но в хорошем смысле. Небрежная – не значит плохая, просто играть против Медведева неудобно. У него абсолютно необычная манера: он играет плоско и очень низко, не давая углов для дальнейшего продолжения игры.

Это сильно раздражает, когда выходишь против него. Он заставляет тебя ошибиться, и ты даже не понимаешь почему», – приводит слова Циципаса ATP Tour.

  • В обновленном рейтинге ATP Медведев поднялся на восьмую строчку и обошел Карена Хачанова.
  • Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович.
  • Циципас уступил во всех четырех матчах против Медведева.

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