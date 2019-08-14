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Циципас – об игре Медведева: «Он заставляет тебя ошибиться, и это сильно раздражает»
Грек отвесил россиянину серьезный комплимент.
Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил игру первой ракетки России Даниила Медведева.
«У него очень странная манера игры – небрежная, но в хорошем смысле. Небрежная – не значит плохая, просто играть против Медведева неудобно. У него абсолютно необычная манера: он играет плоско и очень низко, не давая углов для дальнейшего продолжения игры.
Это сильно раздражает, когда выходишь против него. Он заставляет тебя ошибиться, и ты даже не понимаешь почему», – приводит слова Циципаса ATP Tour.
- В обновленном рейтинге ATP Медведев поднялся на восьмую строчку и обошел Карена Хачанова.
- Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович.
- Циципас уступил во всех четырех матчах против Медведева.
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