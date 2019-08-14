Греческий теннисист Стефанос Циципас оценил игру первой ракетки России Даниила Медведева.

«У него очень странная манера игры – небрежная, но в хорошем смысле. Небрежная – не значит плохая, просто играть против Медведева неудобно. У него абсолютно необычная манера: он играет плоско и очень низко, не давая углов для дальнейшего продолжения игры.

Это сильно раздражает, когда выходишь против него. Он заставляет тебя ошибиться, и ты даже не понимаешь почему», – приводит слова Циципаса ATP Tour.

В обновленном рейтинге ATP Медведев поднялся на восьмую строчку и обошел Карена Хачанова.

Первое место в рейтинге занимает серб Новак Джокович.

Циципас уступил во всех четырех матчах против Медведева.

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