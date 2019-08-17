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Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Цинциннати

Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал Цинциннати
Eurosport

1 час назад

Первый полуфинал Светы в 2019 году.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова обыграла чешку Каролину Плишкову в четвертьфинале турнира в Цинциннати – 3:6, 7:6, 6:3.

Матч продолжался два часа и 16 минут. Кузнецова выполнила 6 подач навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету Плишковой 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта 6.

  • В полуфинале Кузнецова встретится с австралийкой Эшли Барти.
  • В прошлом году победительницей турнира в Цинциннати стала голландка Кики Бертенс.

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