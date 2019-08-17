Eurosport

Кузнецова разнесла Барти и вышла в финал в Цинциннати

Кузнецова разнесла Барти и вышла в финал в Цинциннати
Eurosport

20 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Удачный турнир для русской теннисистки перед US Open.

Светлана Кузнецова вышла в финал турнира серии «Премьер» в Цинциннати, обыграв вторую ракетку мира Эшли Барти из Австралии – 6:2, 6:4.

Светлана уложила победу в 67 минут, за которые выиграла 78% очков на первой подаче (67% – на второй) и реализовала 4 брейк-пойнта из 5.

  • В финале Кузнецова сыграет с победительницей американского противостояния: Мэдисон Киз – София Кенин.
  • Последний раз в финале турнира WTA Светлана играла год назад: тогда она в Вашингтоне обыграла Донну Векич.
Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте