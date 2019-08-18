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Кузнецова дважды подавала на сет, но проиграла Киз финал в двух партиях

Кузнецова дважды подавала на сет, но проиграла Киз финал в двух партиях
Eurosport

17 мин. назад

Очень обидное поражение.

Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла Мэдисон Киз финальный матч турнира в Цинциннати.

Игра завершилась со счетом 7:5, 7:6 в пользу американки. 34-летняя Кузнецова дважды подавала на партию, но в итоге уступила. Второй сет завершился тайбрейком.

  • Кузнецова занимает в рейтинге WTA 153-е место, Киз – 18-я.
  • Последний раз в финале турнира WTA Светлана играла год назад: тогда она в Вашингтоне обыграла Донну Векич.
  • В мужском финале Даниил Медведев сыграет против Давида Гоффена.
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