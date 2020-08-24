Вероника Кудерметова
Фото: Getty Images
Третья в мире и первая сеяная – аут.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла третью ракетку мира Каролину Плишкову в матче второго круга турнира в Нью-Йорке.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, в первом сете 23-летняя Кудерметова отыгралась с 1:4. Теннисистка во второй раз победила соперницу из топ-5 – в октябре 2019 года она обыграла украинку Элину Свитолину на Кубке Кремля в Москве.
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«Кажется, что после прошлого сезона я стала увереннее, чувствую себя отлично. Знаю, что могу бороться и побеждать лучших в мире», – цитирует Веронику официальный сайт WTA.
- Кудерметова занимает 41-е место в рейтинге за 17 августа.
- В третьем круге она встретится либо с Кристиной Младенович, либо с Элис Мертенс.
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