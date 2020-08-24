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Кудерметова вынесла Плишкову – это ее вторая победа над теннисисткой из топ-5

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Вероника Кудерметова

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
31 минут назад

Третья в мире и первая сеяная – аут.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла третью ракетку мира Каролину Плишкову в матче второго круга турнира в Нью-Йорке.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, в первом сете 23-летняя Кудерметова отыгралась с 1:4. Теннисистка во второй раз победила соперницу из топ-5 – в октябре 2019 года она обыграла украинку Элину Свитолину на Кубке Кремля в Москве.

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«Кажется, что после прошлого сезона я стала увереннее, чувствую себя отлично. Знаю, что могу бороться и побеждать лучших в мире», – цитирует Веронику официальный сайт WTA.

  • Кудерметова занимает 41-е место в рейтинге за 17 августа.
  • В третьем круге она встретится либо с Кристиной Младенович, либо с Элис Мертенс.

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