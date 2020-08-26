Американка верна себе.

Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в 1/8 финала турнира в Цинциннати представительнице Греции Марии Саккари.

В первом сете Уильямс получила предупреждение за затяжку времени и вступила в перепалку с судьей:

WTA Цинциннати Серена не дошла до полуфинала во втором турнире подряд – в Цинциннати Саккари выбила ее в 1/8 8 ЧАСОВ НАЗАД

– Я сама хожу за полотенцем, это несправедливо. В следующий раз просто скажите мне, чтобы я играла быстрее. Вы даже не предупредили.

– Я не могу этого делать.

– Вообще-то, я очень быстрый игрок. В следующий раз предупредите. У меня все. Спасибо.

Судя по этим кадрам, американка до конца матча так и не умерила пыл.

Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (5), 6:1 в пользу 21-летней Саккари.

Серена вылетает, не доходя до полуфинала, на втором турнире подряд после рестарта сезона. В Лексингтоне она выбыла в 1/4 от 95-й ракетки мира Шелби Роджерс.

Уильямс занимает девятое место в рейтинге WTA, Саккари – 21-е.

Серена не дошла до полуфинала во втором турнире подряд – в Цинциннати Саккари выбила ее в 1/8

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