Серена Уильямс
Фото: Getty Images
Американка верна себе.
Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла в 1/8 финала турнира в Цинциннати представительнице Греции Марии Саккари.
В первом сете Уильямс получила предупреждение за затяжку времени и вступила в перепалку с судьей:
WTA Цинциннати
Серена не дошла до полуфинала во втором турнире подряд – в Цинциннати Саккари выбила ее в 1/8
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– Я сама хожу за полотенцем, это несправедливо. В следующий раз просто скажите мне, чтобы я играла быстрее. Вы даже не предупредили.
– Я не могу этого делать.
– Вообще-то, я очень быстрый игрок. В следующий раз предупредите. У меня все. Спасибо.
Судя по этим кадрам, американка до конца матча так и не умерила пыл.
- Матч завершился со счетом 5:7, 7:6 (5), 6:1 в пользу 21-летней Саккари.
- Серена вылетает, не доходя до полуфинала, на втором турнире подряд после рестарта сезона. В Лексингтоне она выбыла в 1/4 от 95-й ракетки мира Шелби Роджерс.
- Уильямс занимает девятое место в рейтинге WTA, Саккари – 21-е.
Серена не дошла до полуфинала во втором турнире подряд – в Цинциннати Саккари выбила ее в 1/8
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