Ранее спортсменка объявила, что снимается с турнира из-за очередного акта полицейского насилия по отношению к темнокожему в США – так она хотела обратить внимание на социальные проблемы, существующие в Америке. Через несколько часов после ее заявления организаторы турнира выразили поддержку протестам спортивных лиг страны и на день перенесли все матчи. Похоже, Осаке этого оказалось достаточно.

«Как вы знаете, вчера я отказалась от участия в турнире в поддержку жертв расовой несправедливости и продолжающегося насилия со стороны полиции. Я все еще готова уступить матч своей сопернице. Однако после длительных консультаций с WTA и USTA я все же согласилась сыграть по их просьбе. Они предложили перенести все матчи на день, и, на мой взгляд, это привлекает больше внимания к проблеме. Хочу поблагодарить WTA и турнир за поддержку», – сказал Осака The Guardian.