Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в финал турнира в Цинциннати. В матче 1/2 51-я ракетка мира расправилась с Джоанной Контой из Великобритании – 4:6, 6:4, 6:1.

Матч продолжался 2 часа 20 минут. Азаренко сыграет за титул впервые за 1,5 года – в апреле 2019-го она уступила в финале Монтеррея Гарбинье Мугурусе.

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Соперницей Виктории в Цинциннати (на самом деле турнир проходит в Нью-Йорке) станет японка Наоми Осака, которая в двух сетах переиграла бельгийку Элис Мертенс – 6:2, 7:6(5).

Счет личных встреч между Осакой и Азаренко 2-1, последние два матча выиграла японка.

Вика – чемпионка 20-ти турниров WTA и экс-первая ракетка мира.