Экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко стала победителем женского одиночного турнира Цинциннати-2020.
Теннисистка из Беларуси должна была сыграть в финале с Наоми Осакой, но японка за два часа до старта снялась с игры из-за проблем со здоровьем.
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«Я сожалею, что приходится сниматься из-за травмы. Вчера я потянула заднюю поверхность бедра на тай-брейке второго сета и не смогла восстановиться за ночь», – сказала Наоми.
- Осака после четвертьфинала заявила, что снимается с турнира в поддержку движения против расизма и полицейского произвола в США, но спустя сутки изменила решение.
- Для двукратной победительницы мэйджоров Азаренко это первый титул в одиночном разряде с 2016 года. Всего на счету Вики теперь 21 титул в одиночном разряде.
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