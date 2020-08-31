ATP и WTA в понедельник, 31 августа, представили обновленный рейтинг лучших теннисистов и теннисисток мира.

Мужской топ предсказуемо не изменился: в топ-3 – Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания) и Доминик Тим (Австрия). Даниил Медведев остался пятым, Андрей Рублев – 14-м, Карен Хачанов –16-м.

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Победа на «Челленджере» в Праге позволила сделать очередной скачок Аслану Карацеву – со 194-й позиции он переместился на 140-ю и сделал карьерный бест.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 860.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 7135.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5095.

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2940.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555.

…

14 (14). Андрей Рублев (Россия) – 2234...

16 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2120...

114 (114). Евгений Донской (Россия) – 505…

140 (194). Аслан Карацев (Россия) – 394.

У женщин первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, в первой семерке чарта изменений не произошло. Швейцарка Белинда Бенчич опустилась на две позиции и теперь замыкает десятку. Серена Уильямс поднялась на восьмое место, финалистка турнира в Цинциннати Наоми Осака – девятая.

Самый серьезный подъем – у Виктории Азаренко. 31-летняя белоруска из-за отказа Осаки от участия в решающем матче и автоматической победы на Western & Southern Open поднялась на 32 строчки и теперь занимает 27-е место.

Лучшая из русских Екатерина Александрова спрыгнула на две позиции и находится на 29-м месте рейтинга WTA.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6356.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.

4 (4). Софья Кенин (США) – 4590.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4580.

6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555.

7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335.

8 (9). Серена Уильямс (США) – 4080.

9 (10). Наоми Осака (Япония) – 4020.

10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010.

...

29 (27). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1540…

34 (32). Светлана Кузнецова (Россия) – 1527…

42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388…

62 (62). Анна Блинкова (Россия) – 984…

70 (68). Дарья Касаткина (Россия) – 905…

87 (85). Анастасия Потапова (Россия) – 759.

Второй турнир «Большого шлема» в сезоне – открытый чемпионат США – стартует сегодня, 31 августа.

Победа на турнире в Нью-Йорке стала для Азаренко первой с марта 2016 года.

По новым правилам, введенным из-за пандемии коронавируса, очки не списываются, но их можно набрать, улучшив прошлогодние результаты.

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