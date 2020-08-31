ATP и WTA в понедельник, 31 августа, представили обновленный рейтинг лучших теннисистов и теннисисток мира.
Мужской топ предсказуемо не изменился: в топ-3 – Новак Джокович (Сербия), Рафаэль Надаль (Испания) и Доминик Тим (Австрия). Даниил Медведев остался пятым, Андрей Рублев – 14-м, Карен Хачанов –16-м.
Победа на «Челленджере» в Праге позволила сделать очередной скачок Аслану Карацеву – со 194-й позиции он переместился на 140-ю и сделал карьерный бест.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10 860.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) – 7135.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 5095.
7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2940.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555.
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14 (14). Андрей Рублев (Россия) – 2234...
16 (16). Карен Хачанов (Россия) – 2120...
114 (114). Евгений Донской (Россия) – 505…
140 (194). Аслан Карацев (Россия) – 394.
У женщин первой ракеткой мира осталась австралийка Эшли Барти, в первой семерке чарта изменений не произошло. Швейцарка Белинда Бенчич опустилась на две позиции и теперь замыкает десятку. Серена Уильямс поднялась на восьмое место, финалистка турнира в Цинциннати Наоми Осака – девятая.
Самый серьезный подъем – у Виктории Азаренко. 31-летняя белоруска из-за отказа Осаки от участия в решающем матче и автоматической победы на Western & Southern Open поднялась на 32 строчки и теперь занимает 27-е место.
Лучшая из русских Екатерина Александрова спрыгнула на две позиции и находится на 29-м месте рейтинга WTA.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6356.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205.
4 (4). Софья Кенин (США) – 4590.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 4580.
6 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555.
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335.
8 (9). Серена Уильямс (США) – 4080.
9 (10). Наоми Осака (Япония) – 4020.
10 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4010.
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29 (27). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…
32 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1540…
34 (32). Светлана Кузнецова (Россия) – 1527…
42 (41). Вероника Кудерметова (Россия) – 1388…
62 (62). Анна Блинкова (Россия) – 984…
70 (68). Дарья Касаткина (Россия) – 905…
87 (85). Анастасия Потапова (Россия) – 759.
- Второй турнир «Большого шлема» в сезоне – открытый чемпионат США – стартует сегодня, 31 августа.
- Победа на турнире в Нью-Йорке стала для Азаренко первой с марта 2016 года.
- По новым правилам, введенным из-за пандемии коронавируса, очки не списываются, но их можно набрать, улучшив прошлогодние результаты.