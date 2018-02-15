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Кристина Младенович / Тимеа Бабош - Алла Кудрявцева / Вероника Кудерметова

WTA Доха - 15 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Кристина Младенович / Тимеа Бабош – Алла Кудрявцева / Вероника Кудерметова на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 15 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кристина Младенович / Тимеа Бабош и Алла Кудрявцева / Вероника Кудерметова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.