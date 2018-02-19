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Симона Халеп сместит Каролин Возняцки с вершины рейтинга на следующей неделе
Лидерство датчанки продолжалось всего четыре недели.
26 февраля Симона Халеп официально вернет звание первой ракетки мира.
В конце недели у действующего лидера Каролин Возняцки сгорят 585 очков за выход в финал турнира в Дубае-2017. Датчанка не защитит эти баллы, поскольку пропускает соревнования в 2018 году.
Халеп на этой неделе не нужно ничего защищать. Она станет 21-й теннисисткой в истории, сумевшей вернуть первое место в рейтинге.
- Возняцки потеснила Халеп с первого места после победы над румынкой в финале Australian Open.
- На прошлой неделе и Каролин, и Симона дошли до полуфинала турнира в Дохе. Возняцки проиграла Квитовой, а Халеп снялась после четвертьфинала из-за травмы голеностопа.
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