Getty Images

Симона Халеп сместит Каролин Возняцки с вершины рейтинга на следующей неделе

Халеп сместит Возняцки с вершины рейтинга на следующей неделе
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 14 мин. назад

Лидерство датчанки продолжалось всего четыре недели.

26 февраля Симона Халеп официально вернет звание первой ракетки мира.

В конце недели у действующего лидера Каролин Возняцки сгорят 585 очков за выход в финал турнира в Дубае-2017. Датчанка не защитит эти баллы, поскольку пропускает соревнования в 2018 году.

Халеп на этой неделе не нужно ничего защищать. Она станет 21-й теннисисткой в истории, сумевшей вернуть первое место в рейтинге.

  • Возняцки потеснила Халеп с первого места после победы над румынкой в финале Australian Open.
  • На прошлой неделе и Каролин, и Симона дошли до полуфинала турнира в Дохе. Возняцки проиграла Квитовой, а Халеп снялась после четвертьфинала из-за травмы голеностопа.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Самый крутой канадец отгрузил хет-трик. Его будут боготворить после Кросби

01:51
Популярные видео
Все медали девятого дня Олимпиады-2018
9 082 просмотров24 ч
Ставки за 300. Восставший «Реал» и безбашенный «Дортмунд»
 916 просмотровВчера в 14:35
А еще вам может понравиться