Симона Халеп сместит Каролин Возняцки с вершины рейтинга на следующей неделе

26 февраля Симона Халеп официально вернет звание первой ракетки мира.

В конце недели у действующего лидера Каролин Возняцки сгорят 585 очков за выход в финал турнира в Дубае-2017. Датчанка не защитит эти баллы, поскольку пропускает соревнования в 2018 году.

Халеп на этой неделе не нужно ничего защищать. Она станет 21-й теннисисткой в истории, сумевшей вернуть первое место в рейтинге.

Возняцки потеснила Халеп с первого места после победы над румынкой в финале Australian Open.

На прошлой неделе и Каролин, и Симона дошли до полуфинала турнира в Дохе. Возняцки проиграла Квитовой, а Халеп снялась после четвертьфинала из-за травмы голеностопа.

Подписывайся на наш канал в телеграме