WTA Доха
Парный разряд | Финал

Б.Стрыцова / С.Сьех VS Г.Дабровски / А.Остапенко

28 февраля 2020 г. Начало после 15:00

Centre Court
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