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Сорана Кирстя - Гарбинье Мугуруса

WTA Доха - 15 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Сорана Кирстя – Гарбинье Мугуруса на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 15 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Сорана Кирстя и Гарбинье Мугуруса, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.