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Леся Цуренко - Михаэла Бузарнеску

WTA Доха - 12 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Леся Цуренко – Михаэла Бузарнеску на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 12 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Леся Цуренко и Михаэла Бузарнеску, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.