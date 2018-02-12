12.02.18 - Khalifa International Tennis and Squash Complex
М. БартельМона Бартель
Не ранее
12:00
А. РадваньскаяАгнешка Радваньская
WTA Доха • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Мона Бартель - Агнешка Радваньская
WTA Доха - 12 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Мона Бартель – Агнешка Радваньская на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 12 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Мона Бартель и Агнешка Радваньская, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0