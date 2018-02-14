14.02.18 - Khalifa International Tennis and Squash Complex
М. БузарнескуМихаэла Бузарнеску
Не ранее
11:00
А. ОстапенкоАлена Остапенко
WTA Доха • Второй раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Михаэла Бузарнеску - Алена Остапенко
WTA Доха - 14 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Михаэла Бузарнеску – Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 14 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Михаэла Бузарнеску и Алена Остапенко, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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