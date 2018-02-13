13.02.18 - Khalifa International Tennis and Squash Complex
А. СевастоваАнастасия Севастова
Не ранее
11:00
Д. ВекичДонна Векич
WTA Доха • Первый раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Анастасия Севастова - Донна Векич
WTA Доха - 13 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Анастасия Севастова – Донна Векич на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 13 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Анастасия Севастова и Донна Векич, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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