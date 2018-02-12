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Доминика Цибулкова - Анастасия Павлюченкова

WTA Доха - 12 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Доминика Цибулкова – Анастасия Павлюченкова на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 12 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Доминика Цибулкова и Анастасия Павлюченкова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.