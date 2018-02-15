15.02.18 - Khalifa International Tennis and Squash Complex
К. ПлишковаКаролина Плишкова
Не ранее
14:00
К. БеллисКэтрин Беллис
WTA Доха • 3-й раунд
СеткиРейтинг WTA
Перед матчем

Онлайн
Каролина Плишкова - Кэтрин Беллис
WTA Доха - 15 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Каролина Плишкова – Кэтрин Беллис на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:00 15 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Каролина Плишкова и Кэтрин Беллис, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.

    
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