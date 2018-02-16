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Каролин Возняцки - Анжелик Кербер

WTA Доха - 16 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Каролин Возняцки – Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:30 16 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Каролин Возняцки и Анжелик Кербер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.