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Юлия Путинцева - Маркета Вондроушова

WTA Доха - 13 февраля 2018

Это Теннис, и это Доха! Следите за матчем Юлия Путинцева – Маркета Вондроушова на Eurosport.ru! Игра начинается в 11:00 13 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Юлия Путинцева и Маркета Вондроушова, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Теннис: там и календари, и результаты, и таблицы.