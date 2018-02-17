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Петра Квитова не пустила Каролин Возняцки в финал турнира в Дохе

Квитова не пустила Возняцки в финал
Eurosport

41 мин. назад

Чешская теннисистка победила в трех сетах.

Петра Квитова переиграла первую ракетку мира Каролин Возняцки в полуфинале турнира в Дохе – 3:6, 7:6(3), 7:5. Соперницы провели на корте 2 часа 37 минут.

На счету победительницы 5 эйсов, 11 двойных и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. Возняцки 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные и 6 раз взяла подачу соперницы.

  • Счет личных встреч стал 9:5 в пользу Квитовой.
  • В финале Петра сыграет с Гарбинье Мугурусой, которая пробилась в решающий матч без борьбы: Симона Халеп не вышла на полуфинальный матч против испанки из-за травмы.

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